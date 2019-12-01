Garantiza el SEDIF acceso oportuno a los servicios de rehabilitación en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 12:55:21
Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, mencionó que este año se busca fortalecer la atención y garantizar un acceso más oportuno a los servicios de rehabilitación en el estado, por eso invitó a la ciudadanía a continuar acercándose al CRIQ para recibir terapia física, de lenguaje, hidroterapia, atención neurológica y terapia asistida ecuestre, entre otros.

Gómez Niembro informó que mensualmente se ofrecen alrededor de 20 mil terapias de rehabilitación en el CRIQ, mil 500 consultas médicas y mil 800 consultas paramédicas.

Asimismo, destacó que se encuentra en operación el link: https://siccriq.queretaro.gob.mx/siccriq/ para registrarse en internet y generar una cita por primera vez en este centro. Mayor información al teléfono 4422291103 extensiones 200 y 283.

