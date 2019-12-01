Garantiza Congreso de Michoacán derecho al deporte de niñas, niños y adolescentes michoacanos

Garantiza Congreso de Michoacán derecho al deporte de niñas, niños y adolescentes michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 18:43:35
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Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- Las y los legisladores michoacanos reformaron la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, para garantizar el derecho al deporte de niñas, niños y adolescentes, dotando de certeza jurídica a las autoridades responsables de la formulación e implementación de políticas públicas deportivas.

La propuesta impulsada por la diputada Vanessa Caratachea Sánchez, fue respaldada por unanimidad por el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria, reforma la fracción I del artículo 1° Bis y el primer párrafo del Artículo 2° de la Ley en mención, esto de acuerdo al dictamen elaborado por la Comisión de Jóvenes y Deporte.

Es así que se especificó en dicho articulado que las niñas, niños y adolescentes son sujetos prioritarios en el ejercicio del derecho al deporte, garantizando condiciones de equidad, inclusión, protección y participación en todas las actividades, programas, instalaciones y políticas públicas relacionadas con el deporte y la cultura física.

Además, se reconoció a niñas, niños y adolescentes como grupo de atención prioritaria, por lo que el Ejecutivo del Estado deberá fomentar, promover, organizar y conducir la política estatal en la materia, de conformidad con el Programa Operativo Estatal.

Fue así como las y los diputados de la 76 Legislatura al incluir a niñas, niños y adolescentes como sujetos prioritarios proporciona un criterio objetivo para orientar la asignación de recursos, la construcción de infraestructura deportiva y la implementación de programas específicos, lo que facilita la evaluación de resultados, la rendición de cuentas y la medición del cumplimiento de las obligaciones estatales.

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