Gaona acusa “linchamiento” del gobierno federal tras rechazo del PVEM y PT a reforma electoral

Morelia, Michoacán, a 12 marzo del 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, acusó un “linchamiento” y un presunto acoso por parte del Gobierno Federal, luego de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) votaran en contra de la reforma electoral propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la presentación este jueves del denominado “Plan B”, que contempla tres puntos principales poner freno al gasto en congresos locales y cabildos, consultar a la ciudadanía sobre temas electorales y establecer la revocación de mandato al tercer año de gobierno, el también diputado local señaló que la propuesta representa una intromisión en la esfera de los congresos estatales.

“Pareciera ya como un tema de acoso sistemático; hablar de meterse en el tema de los congresos locales, desde mi punto de vista, es estar interviniendo en una esfera local que la Federación debería respetar”, sostuvo.

El legislador petista afirmó que los congresos locales son electos por la ciudadanía, en este caso por el pueblo de Michoacán, y aunque se pronunció a favor de la austeridad, recordó que la mayor parte del presupuesto que se ejerce en el Congreso michoacano se destina al pago de nómina. "Alrededor del 70 por ciento del presupuesto se va a nómina”, explicó.

Gaona Sánchez consideró que la propuesta de la titular del Ejecutivo federal podría interpretarse como una afectación al pacto federal. Asimismo, señaló que el problema financiero del Congreso local tiene que ver con recursos etiquetados en el capítulo mil del presupuesto, destinado al pago de salarios, situación que dijo se arrastra desde legislaturas anteriores.

“El día de mañana que nos digan que habrá una reducción del 50 por ciento, prácticamente se quebraría el Congreso; no habría manera de hacer frente a los compromisos que se tienen”, concluyó.