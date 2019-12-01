Galleros de Michoacán piden revertir prohibición: alertan por pérdida masiva de empleos

Galleros de Michoacán piden revertir prohibición: alertan por pérdida masiva de empleos
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 12:16:57
Morelia, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Representantes de asociaciones de galleros de Uruapan, Zacapu y Huandacareo se manifestaron este día en la capital michoacana, colocando lonas en las ventanas del Palacio de Gobierno para exigir la reactivación de las peleas de gallos.

Los inconformes denunciaron que la suspensión de esta actividad ha provocado la pérdida de sus fuentes de ingreso, afectando directamente a decenas de familias.

"A raíz de la prohibición, nos estamos quedando sin fuentes de trabajo, sin los medios de empleo para sostenernos", narraron los manifestantes. Agregaron que su situación es  grave ya que muchos trabajadores se han visto obligados a abandonar sus localidades de origen en busca de empleo, lo que incrementa los gastos para el sustento familiar.

La demanda central de los manifestantes  es  permitir la continuidad de las peleas de gallos, argumentando que estas generan un importante sustento económico para diversos sectores de la población.

Uno de los representantes de los galleros narró que incluso son objeto de abuso por parte de elementos de la Guardia Civil, quienes se aprovechan de las circunstancias de la prohibición y, a manera de extorsión, les demandan recursos económicos que superan los 10 mil pesos para permitirles realizar peleas sin sanciones.

