Gaby Molina toma ventaja entre las mujeres de Morena rumbo al proceso interno

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- Gaby Molina se consolida como la mujer mejor posicionada de la coalición Morena-PT-PVEM rumbo a la elección por la gubernatura de Michoacán, de acuerdo con las más recientes mediciones de Massive Caller, que reflejan un crecimiento sostenido en las preferencias ciudadanas entre mayo y julio de 2026.

Los resultados muestran que, si la candidatura de la coalición fuera encabezada por una mujer, Gaby Molina ocuparía el primer lugar de las preferencias con 29.2 por ciento de intención de voto, cifra superior al 25.4 por ciento registrado en mayo y que amplía su ventaja sobre la siguiente aspirante, Fabiola Alanís, quien alcanza 20.8 por ciento.

En la medición general de aspirantes de Morena, que incluye a mujeres y hombres, Gaby Molina también mantiene una tendencia ascendente al pasar de 12.6 por ciento en mayo a 17.1 por ciento en la encuesta del 12 de julio, consolidándose en el tercer lugar de las preferencias internas.

La evaluación de Massive Caller, la ubica como la mujer con el perfil más competitivo del proceso interno. Registra el índice de fortaleza electoral más alto entre las aspirantes, con 2.4 puntos, además de ser la mejor evaluada en opinión ciudadana.

El estudio revela que 32.4 por ciento de los encuestados tiene una opinión positiva de Gaby Molina y 33.5 por ciento la considera una buena candidata para encabezar el proyecto de Morena en Michoacán.

La aspiirante a Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberania Nacional lidera entre las mujeres en atributos que la ciudadanía considera fundamentales para gobernar, como la cercanía con el pueblo (14.3 por ciento), el conocimiento de la entidad (14.7 por ciento) y el cumplimiento de compromisos (15.3 por ciento).

Los resultados también muestran que Gaby Molina es competitiva frente a la oposición. En el escenario de careo correspondiente al 12 de julio, donde representa a la coalición Morena-PT-PVEM, obtiene 23.3 por ciento de la intención de voto, ubicándose en el primer lugar y superando al aspirante del PAN, Alfonso Martínez, quien registra 22.5 por ciento, así como a los candidatos del PRI, Movimiento Ciudadano y las candidaturas independientes.