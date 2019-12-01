Gaby Molina suma a jóvenes de Tarímbaro al proyecto de Transformación 

Tarímbaro, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- Gaby Molina encabezó brigadeo y asambleas informativas en Tarímbaro y la zona aledaña, donde recorrió comercios, tianguis y plazas públicas para dialogar con familias, líderes sociales y jóvenes, con el fin de escuchar de primera mano sus inquietudes y compartir el mensaje de la Cuarta Transformación.

La aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional reiteró que los cambios más importantes se construyen desde el territorio, con cercanía a la gente, honestidad y capacidad para dar resultados. Subrayó que "la Transformación se fortalece cuando las y los jóvenes tienen las herramientas para desarrollar su talento y construir un mejor futuro".

Durante la jornada escuchó necesidades de Cuitzeo, Indaparapeo y Tarímbaro, destacando el tema económico y la tranquilidad de las familias; también compartió el mensaje de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La morenista estuvo acompañada por el cronista municipal, J. Manuel Lara Martínez; el regidor morenista Carlos Estrada; la líder social Daysi Esmeralda Chávez Pérez; la activista y líder de comerciantes Maricruz Maldonado; y el maestro Jaime Fuerte Ávalos.

“En Morena nos piden que quien esté al frente de la Coordinación sea una persona intachable y creo yo que Gaby Molina es una digna representante, ella viene del esfuerzo. Es una mujer con mucha entereza, una madre de familia comprometida con su familia, pero también una servidora pública excepcional, en su paso por Educación hemos visto un gran trabajo a favor de la infancias y las juventudes”, compartió Carlos Estrada, en una de las asambleas.

Durante los encuentros, Molina Aguilar destacó que las juventudes son fundamentales para el presente y el futuro de la entidad, por lo que es indispensable seguir impulsando acciones que les permitan estudiar, trabajar y participar en la construcción de un mejor entorno. Refrendó su compromiso de recorrer el estado para fortalecer el proyecto de la 4T y llevar el mensaje de la Presidenta a todo Michoacán.