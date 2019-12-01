Apatzingán, Michoacán; 9 de julio de 2026.– Buenas noticias en materia económica desde el corazón de Tierra Caliente. Gaby Molina compartió que hoy México registra la inflación anual más baja de los últimos ocho meses, al ubicarse en 3.37 %, además de alcanzar un récord histórico de 22.8 millones de empleos formales.

También felicitó al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por su aniversario, fue el 9 de julio de 2014 cuando obtuvo su registro como partido político. Desde entonces, señaló, ha encabezado la transformación de México con el bienestar del pueblo como prioridad. Agregó que nuestro país se encuentra entre las cuatro naciones con mayor crecimiento del salario real.

Gaby Molina enfatizó que, como lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el país continúa cosechando resultados con el proyecto de transformación, lo que se traduce en bienestar para las familias, al brindar mayor certeza sobre el valor del dinero y permitir planear los gastos cotidianos con mayor estabilidad, especialmente para las mamás.

La aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó que estos resultados reflejan la capacidad del Gobierno para impulsar el desarrollo económico y generar bienestar para las y los mexicanos. Además, señaló que el crecimiento de las exportaciones y el incremento de la inversión extranjera directa también son muestra de ello, lo que en Michoacán se refleja en el dinamismo del puerto de Lázaro Cárdenas y de las zonas de producción del estado.

Durante sus recorridos por Michoacán, Gaby Molina señaló que ha escuchado a las familias y conoce cómo valoran el alcance de sus recursos. Por ello, consideró fundamental compartir que existen avances que confirman que, cuando se gobierna con honestidad, cercanía y capacidad, los beneficios llegan a la vida cotidiana de la gente.