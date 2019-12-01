Gaby Molina recorre Morelia, Acuitzio y Villa Madero

Gaby Molina recorre Morelia, Acuitzio y Villa Madero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 15:11:58
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Morelia, Michoacán, 5 de julio de 2026.- Como parte de su trabajo territorial, Gaby Molina encabezó una jornada de brigadeo en mercados y plazas de Morelia, Acuitzio y Villa Madero; dialogó con familias, comerciantes, locatarios, mujeres y hombres con quienes compartió los avances de la transformación a través del periódico Regeneración y escuchó de manera directa sus inquietudes, propuestas y necesidades.

 

Durante los recorridos, Molina Aguilar refrendó la importancia de mantener un contacto permanente con la gente, fortaleciendo la transformación del país con participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para el bienestar de las comunidades.

 

Asimismo, Gaby Molina destacó que el trabajo en territorio permite conocer de primera mano las necesidades de la población y consolidar un proyecto que tenga como base el diálogo, la organización y la participación social.

 

En su platica con las personas, también compartieron sus propuestas de marcador del juego de futbol de México contra Inglaterra de esta tarde con la gran esperanza de que será la selección tricolor la que meterá mal goles.

 

Noventa Grados
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