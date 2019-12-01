Gaby Molina reconoce compromiso de Sheinbaum con el estado

Apatzingán, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que se entregaron más de 50 mil créditos de Finabien a mujeres, Gaby Molina reconoció el compromiso del Gobierno de México con el estado, a través de acciones e inversiones que buscan atender necesidades históricas y traducir la transformación en mejores condiciones de vida para las familias michoacanas.

Destacó que, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se impulsa una estrategia integral que articula seguridad, educación, bienestar, infraestructura y atención a las comunidades y a las mujeres, con una inversión superior a los 57 mil millones de pesos para atender rezagos y ampliar el bienestar para la población.

Gaby Molina coincidió con la presidenta en que la profunda transformación tiene con antesala la lucha de mexicanas como Elvia Carrillo Puerto, por ello nunca más se debe asumir que las mujeres calladitas se ven más bonitas, “las mujeres participamos, cuidamos, nos unimos”, compartió.

En educación, subrayó el alcance de las becas para más de 840 mil estudiantes de distintos niveles, la ampliación de la oferta educativa y la construcción de nuevos planteles, acciones que buscan garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan más posibilidades de continuar sus estudios. A ello se suman proyectos de infraestructura carretera, obras de agua potable y saneamiento, así como la ampliación de los servicios de salud y vivienda.

En materia de bienestar, la estrategia federal beneficia a más de un millón 682 mil personas en Michoacán mediante distintos programas. Gaby Molina destacó que en Apatzingán se proyectaron dos nuevas preparatorias, un deportivo y un centro libre para las mujeres. “Las inversiones públicas tienen sentido cuando benefician a las familias y contribuyen a reducir las desigualdades”, finalizó.