Gaby Molina llama a registrarse para la beca Rita Cetina; hoy vence plazo

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, hizo un llamado a madres, padres y tutores para que registren a sus hijas e hijos de primaria a que se registren a la beca “Rita Cetina”, ya que este 19 de marzo concluye el periodo de inscripción.

La funcionaria estatal advirtió en entrevista que no se tiene contemplada una prórroga, debido a que se trata de un programa de carácter nacional, por lo que pidió a las familias de Michoacán aprovechar las últimas horas para completar el trámite y evitar que niñas y niños queden fuera del apoyo.

Para completar el registro, los tutores deben ingresar al sitio oficial y subir documentos como identificación oficial, CURP del alumno y del tutor, comprobante de domicilio, número telefónico, correo electrónico y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, con el objetivo de asegurar que más estudiantes accedan a este beneficio educativo.

Gaby Molina detalló que la beca consiste en un apoyo económico de 2 mil 500 pesos por ciclo escolar por cada alumno de primaria, el cual se deposita en una sola tarjeta por familia, acumulando el monto total en caso de que haya más de un beneficiario.