Gaby Molina llama a descubrir el cine michoacano

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Gaby Molina invitó a las y los michoacanos a descubrir las producciones de la Sección Michoacana, un espacio que reconoce el talento local y proyecta historias que reflejan la riqueza cultural, social y humana de la entidad.

Reconoció el trabajo de Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, para fortalecer las estímulos y convocatorias que motivan la creación y difusión artística. Destacó que, a partir del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se han incrementado los apoyos para que artistas, creadoras, creadores y comunidades contribuyan a preservar y proyectar la riqueza cultural del estado.

La edición de este año reúne ocho trabajos en la sección local: los cortometrajes 72, de Rafael Martínez-García; Esto no es el mar, de Paula Ollivier Ortiz y Efrén Villa Cortés; Guardianas del sabor, de Jocelyn Torres y Giuliana Bustos; Salvador Monarca, de Rubí Marín López; El sueño de las luciérnagas, de Porfirio López; Únhantani, de Jonathan Yadir Barojas, y Visiones infantiles, de Felipe de Jesús Godoy Castillo. La selección se completa con el largometraje Buenos días, buenas noches, buenas tardes, de Adrián González-Camargo.

Gaby Molina destacó que acercarse al cine hecho en Michoacán también significa reconocer las voces, experiencias y perspectivas que construyen la identidad del estado. A través de sus historias, las producciones permiten apreciar la diversidad de sus comunidades, tradiciones y realidades, así como el trabajo creativo de quienes encuentran en el lenguaje cinematográfico una forma de expresión y memoria colectiva.

Finalmente, convocó al público a aprovechar la programación del FICM que se encuentra en la página oficial: www.moreliafilmfest.com. Hizo un llamado a conocer las obras y respaldar a los realizadores locales, pues impulsar la cultura también implica abrir espacios para la creación, fortalecer el talento y garantizar que las historias de Michoacán encuentren más públicos.