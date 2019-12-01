Gaby Molina impulsa planes estratégicos para el estado

Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- Gaby Molina impulsa la articulación entre las necesidades que recoge en territorio y tres estrategias prioritarias del Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y el Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río.

Los encuentros “La 4T te escucha”, encabezados por Carlos Torres Piña, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, permiten dialogar sobre las demandas de las comunidades y vincularlas con las prioridades de gobierno.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla una inversión anunciada cercana a los 57 mil millones de pesos y 100 acciones en 12 ejes, con alcance en los 113 municipios. Entre sus prioridades están la seguridad, la infraestructura y la educación, incluido un sistema de becas desde educación básica hasta superior. “La educación es una herramienta de justicia social, y garantizarla es construir condiciones para la paz”, destacó Molina.

El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha comprende 161 comunidades y busca reducir rezagos históricos en salud, educación, servicios básicos e infraestructura, además de fortalecer los derechos colectivos de los pueblos originarios. Esta agenda, Gaby Molina la fortalece con sus registros tras el trabajo que realizó con comunidades indígenas desde la Secretaría de la Juventud, el Congreso local y las secretarías de Cultura y Educación.

A su vez, el Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río abarca 726 municipios de ocho estados, 57 de ellos en Michoacán. Su enfoque contempla el combate a la pobreza extrema, la recuperación de cuerpos de agua y el impulso a economías locales sustentables. En este contexto, Gaby Molina vincula la planeación regional y el diálogo con los sectores productivos para que tras los encuentros “La 4T te escucha” se proyecte infraestructura y acciones para el desarrollo económico.