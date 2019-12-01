Gaby Molina fortalece vínculo con la Red Social por la 4T

Gaby Molina fortalece vínculo con la Red Social por la 4T
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 16:51:09
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Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.- Gaby Molina sostuvo un encuentro con integrantes y liderazgos de la Red Social por la 4T, con quienes compartió un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de fortalecer la articulación social, la participación ciudadana y el trabajo en unidad para profundizar la transformación en Michoacán.

 

Durante la reunión en la que participaron líderes de 55 municipios, destacó que la transformación se construye desde el territorio, con organización, participación y vínculos permanentes con la gente. Asimismo, recordó que sigue el trabajo conjunto con el gobierno federal para dar seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de la mano de la sociedad civil organizada.

 

Martín López Ortiz, presidente de la asociación, reconoció el trabajo de Gaby Molina y los resultados en su camino a favor de distintos sectores sociales, destacó su visión, sensibilidad y liderazgo. Además del encuentro se inauguró un espacio de trabajo para la Red Social por la 4T, donde se manifestó el respaldo a la exsecretaria de Estado, exlegisladora y activista.

 

En el encuentro estuvieron presentes la diputada Belinda Iturbide, en representación de Carlos Torres Piña; el doctor Carlos Cruz Salvador, exsecretario general del Sindicato Nacional del Seguro Social, Sección 20. También participaron representantes de las áreas operativas de la organización, entre ellos Leticia Alejandre, Berenice Hurtado, Alejandra Zavala, Samael Belmontes, Cristal Colín, Edgar Jaramillo, Agustín Meza, José Sánchez, Miriam Cervantes, Gilardo Ruiz, Santiago López, Yasmín Viveros, Imbert Romero, Nallely Salinas, entre otros.

 

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