Gaby Molina fortalece presencia territorial y pone al centro a las juventudes

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- Tras una semana de recorridos por distintas regiones del estado, Gaby Molina afirmó que el contacto permanente con las familias michoacanas confirmó que el futuro de las y los jóvenes debe mantenerse como una de las principales causas de la Transformación.

En cada encuentro de la semana en diversos municipios de la región Ciénega, Morelia y Uruapan, la conversación tocó una misma preocupación, que las nuevas generaciones michoacanas encuentren condiciones para construir su proyecto de vida, compartió la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Señaló que escuchar a las familias le permitió conocer qué futuro imaginan para sus hijas e hijos y cuáles son las acciones que consideran indispensables para hacerlo posible. Afirmó que la cercanía, la capacidad para construir acuerdos y la honestidad son principios que deben traducirse en políticas que respondan a esas expectativas, en beneficio de los más de 980 mil adultos jóvenes y 535 mil adolescentes que hay en la entidad.

Durante sus recorridos por distintas regiones, Gaby Molina dialogó con mujeres, comerciantes, productores, profesionistas, liderazgos comunitarios y familias, quienes coincidieron en que fortalecer la educación, ampliar el acceso al deporte y la cultura, así como generar mejores condiciones para las y los jóvenes, es una tarea que debe asumirse de manera colectiva. “Cuando una familia habla del futuro, casi siempre habla de sus hijas e hijos. Ahí entendemos que transformar Michoacán también significa abrir caminos para las nuevas generaciones”, expresó.

La morenista sostuvo que esa ruta seguirá guiando su trabajo en territorio, convencida de que las juventudes no representan únicamente el futuro del estado, sino una causa que requiere atención desde el presente. Por ello, reiteró que continuará recorriendo el estado para escuchar, dialogar y construir junto a la ciudadanía un proyecto que responda a las aspiraciones de cada región y fortalezca una transformación con sentido humanista.