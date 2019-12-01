Gaby Molina entrega equipamiento a escuelas indígenas de Michoacán

Gaby Molina entrega equipamiento a escuelas indígenas de Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:34:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de enero del 2026.- La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, entregó equipamiento a 600 escuelas de educación indígena, por un monto cercano a los 8 millones de pesos de inversión; enfatizó que aún hay 100 millones de pesos más están por entregarse en próximas fechas.

En su intervención, la secretaria de Educación subrayó que en el estado hay 662 escuelas indígenas de educación inicial, preescolar y primarias, que atienden a aproximadamente 53 mil alumnos. Tres mil 700 docentes guían el proceso de enseñanza, el 60 por ciento de ellos son hablantes de lenguas originarias.

Enfatizó que en materia de infraestructura son 500 millones de pesos invertidos.

Gaby Molina recalcó que la grandeza histórica y cultural del estado debe ser reconocida, principalmente el valor de la preservación de sus lenguas, pues en Michoacán 164 mil 943 personas son hablantes de lenguas originarias, lo que representa el 3.4 % de la población total.

Finalmente, hizo un llamado a los directivos y padres de familia a no validar que un maestro abandone los grupos, pues ello representa una falta institucional que deriva en problemas institucionales como argumentar falta de maestros cuando en realidad estos no se presentan a su comunidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Pátzcuaro, Michoacán: Ejército y Guardia Civil aseguran camioneta abandonada con 1 kilo de estupefaciente
Jóvenes en shock, honran a víctimas tras ataque en la localidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato
Presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de su vecina, es vinculado a proceso en Uruapan, Michoacán
Fallece persona en situación de calle en Oaxaca; le habrían negado traslado al hospital
Más información de la categoria
Jóvenes en shock, honran a víctimas tras ataque en la localidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato
Canal Chapultepec, prioridad para el rescate del lago de Pátzcuaro en 2026: Secma 
“Vemos con buenos ojos que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, le esté dando seriedad a que México regrese a Ferias para mejorar la imagen del país en el extranjero
Aumenta a 17 cifra de muertos por tormenta invernal en EEUU
Comentarios