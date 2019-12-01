Gaby Molina entrega equipamiento a escuelas indígenas de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:34:41

Morelia, Michoacán, a 26 de enero del 2026.- La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, entregó equipamiento a 600 escuelas de educación indígena, por un monto cercano a los 8 millones de pesos de inversión; enfatizó que aún hay 100 millones de pesos más están por entregarse en próximas fechas.

En su intervención, la secretaria de Educación subrayó que en el estado hay 662 escuelas indígenas de educación inicial, preescolar y primarias, que atienden a aproximadamente 53 mil alumnos. Tres mil 700 docentes guían el proceso de enseñanza, el 60 por ciento de ellos son hablantes de lenguas originarias.

Enfatizó que en materia de infraestructura son 500 millones de pesos invertidos.

Gaby Molina recalcó que la grandeza histórica y cultural del estado debe ser reconocida, principalmente el valor de la preservación de sus lenguas, pues en Michoacán 164 mil 943 personas son hablantes de lenguas originarias, lo que representa el 3.4 % de la población total.

Finalmente, hizo un llamado a los directivos y padres de familia a no validar que un maestro abandone los grupos, pues ello representa una falta institucional que deriva en problemas institucionales como argumentar falta de maestros cuando en realidad estos no se presentan a su comunidad.