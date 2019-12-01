Gaby Molina dialoga con sector productivo: inversión y empleo también construyen futuro para Michoacán

San Felipe de los Alzati, Michoacán, 7 de julio de 2026.- Gaby Molina destacó que el desarrollo de Michoacán requiere escuchar a la industria, fortalecer cadenas productivas y generar empleo con responsabilidad social como Arauco, fábrica de aglomerados que invierte más 300 millones de dólares en Michoacán para el desarrollo y fabricación de paneles de MDF.

En diálogo con Arnoldo Pineda Pineda, director de la Planta Vikingo, explicó que trabajan en el cambio de naves industriales y tecnología, lo que requiere más de mil 300 empleos y tiene una capacidad productiva de 300 mil metros cúbicos anuales, posicionando a Michoacán como actor clave en la industria de tableros de MDF.

Gaby Molina destacó que la inversión y el empleo construyen futuro en Michoacán. La proyección de empleos es de 2 mil 100, de los cuales 600 serán directos y mil 500 indirectos. En la etapa de construcción participan 700 trabajadores y, para la etapa de operación, serán contratados 250 trabajadores.

Pedro Pérez Franco, director de Construcción de Vikingo MDF, explicó que esta industria es parte del sector industrial forestal, que sustituye importaciones con producción local certificada, fortalece la cadena forestal-maderera, desde el bosque hasta el tablero, y minimiza la dependencia de productos importados de baja calidad.