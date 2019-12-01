Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Los acuerdos alcanzados entre México y China durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representan nuevas oportunidades de cooperación tecnológica, científica, energética, ambiental y económica, destacó Gaby Molina, exsecretaria de Educación de Michoacán, quien reconoció el trabajo coordinado de la mandataria y su gabinete.

En relaciones exteriores, el canciller Roberto Velasco Álvarez anunció un memorándum para impulsar la cooperación educativa y científica, así como un posible fondo conjunto para movilidad estudiantil e investigación. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó sobre proyectos de tecnología termosolar, geotermia, almacenamiento térmico y en baterías, y redes inteligentes de transmisión eléctrica.

En medio ambiente, Alicia Bárcena Ibarra destacó la colaboración en cambio climático, biodiversidad, saneamiento de ríos y residuos sólidos, así como la experiencia china para tratar 100 mil toneladas de agua al día y la posibilidad de instalar una planta piloto que transforme basura en energía. En ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez informó que 10 matemáticos mexicanos colaboran con especialistas chinos para crear un centro binacional, además de proyectos de biotecnología contra plagas agrícolas e intercambios de investigadores con estancias de 12 meses.

En salud, David Kershenobich reportó avances en cooperación sobre hospitales inteligentes, inteligencia artificial para interpretar rayos X y biopsias, y capacitación médica y de enfermería; el memorándum sigue en elaboración. En turismo, Josefina Rodríguez Zamora anunció 36 hermanamientos entre ciudades y estados, tres ferias turísticas mexicanas en China durante 2027 y la participación china en el Tianguis Turístico de Puebla. Marcelo Ebrard Casaubón permanecerá en China para encabezar una reunión de alto nivel sobre comercio e inversión.

Gaby Molina, también exdiputada local, señaló que estos acuerdos reflejan una política exterior de diálogo y cooperación con las principales economías del mundo, sin renunciar a los intereses nacionales. Destacó que la relación impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo debe traducirse en beneficios concretos para las familias mexicanas.