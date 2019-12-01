Fuerza Naranja sigue creciendo en Michoacán, Víctor Manríquez entrega primer paquete de afiliaciones en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:30:33

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2025.– Con un firme compromiso por fortalecer la participación ciudadana y consolidar a Movimiento Ciudadano en todo el estado, el coordinador estatal de Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó hoy la entrega del primer paquete de afiliaciones recibidas hasta el momento. Este acto refleja el impulso y la energía de quienes día a día se suman a la Fuerza Naranja.

Acompañado por Sofía Castro, Secretaria de Organización y Acción Política, y Martín Ramírez, encargado de afiliaciones a nivel nacional, Víctor Manríquez destacó la importancia de cada nueva afiliación como un paso más hacia un Michoacán más participativo y cercano a la ciudadanía.

Actualmente, se ha avanzado en un 50% del paquete proyectado de afiliaciones, con la meta de cerrar la campaña del primer semestre en diciembre, para luego evaluar la estrategia de la segunda campaña.

“Seguimos demostrando que la Fuerza Naranja es la que más crece en el país, gracias al apoyo y confianza de quienes se suman a nuestro proyecto”, aseguró el coordinador estatal.

Víctor Manríquez reiteró que la gira por todo Michoacán continuará, visitando municipios y comunidades para acercar el proyecto de Movimiento Ciudadano a cada rincón del estado. “Nuestro objetivo es que cada ciudadana y ciudadano conozca nuestras propuestas y se sume activamente a esta gran familia naranja”, subrayó.

Con esta dinámica de cercanía y trabajo constante, la dirigencia estatal busca consolidar una red de participación sólida y expandir la presencia de Movimiento Ciudadano, manifestando su compromiso de escuchar y atender a la población en cada región del estado.