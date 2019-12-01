Fuerza Naranja sigue creciendo en Michoacán, Víctor Manríquez entrega primer paquete de afiliaciones en CDMX

Fuerza Naranja sigue creciendo en Michoacán, Víctor Manríquez entrega primer paquete de afiliaciones en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:30:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2025.– Con un firme compromiso por fortalecer la participación ciudadana y consolidar a Movimiento Ciudadano en todo el estado, el coordinador estatal de Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó hoy la entrega del primer paquete de afiliaciones recibidas hasta el momento. Este acto refleja el impulso y la energía de quienes día a día se suman a la Fuerza Naranja.

Acompañado por Sofía Castro, Secretaria de Organización y Acción Política, y Martín Ramírez, encargado de afiliaciones a nivel nacional, Víctor Manríquez destacó la importancia de cada nueva afiliación como un paso más hacia un Michoacán más participativo y cercano a la ciudadanía.

Actualmente, se ha avanzado en un 50% del paquete proyectado de afiliaciones, con la meta de cerrar la campaña del primer semestre en diciembre, para luego evaluar la estrategia de la segunda campaña.

“Seguimos demostrando que la Fuerza Naranja es la que más crece en el país, gracias al apoyo y confianza de quienes se suman a nuestro proyecto”, aseguró el coordinador estatal.

Víctor Manríquez reiteró que la gira por todo Michoacán continuará, visitando municipios y comunidades para acercar el proyecto de Movimiento Ciudadano a cada rincón del estado. “Nuestro objetivo es que cada ciudadana y ciudadano conozca nuestras propuestas y se sume activamente a esta gran familia naranja”, subrayó.

Con esta dinámica de cercanía y trabajo constante, la dirigencia estatal busca consolidar una red de participación sólida y expandir la presencia de Movimiento Ciudadano, manifestando su compromiso de escuchar y atender a la población en cada región del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Con primeros auxilios policías de Monterrey rescataron a bebé de 11 meses que se estaba atragantando
Persecución y balacera en Celaya; deja dos detenidos y vehículo asegurado
Hallan cadáver en Contepec, Michoacán 
Localizan cuerpo de menor de 11 años sin vida en Hidalgo; se había desaparecido luego de salir de su primaria
Más información de la categoria
Preparan para 2026 impuestos contra el pueblo: refrescos, videojuegos y hasta el ahorro, bajo ataque
Actualización: explosión de pipa en Puente de La Concordia de la CDMX deja 3 muertos y 70 heridos: Clara Brugada
Víctima de Carlos Manzo, exhibido como delincuente, demuestra su inocencia y logra salir con los ahorros para tratar la leucemia de su hijo: Intocable, el Alcalde de Uruapan, Michoacán
NASA anuncia hallazgo de posible evidencia de vida microbiana antigua en Marte
Comentarios