Fuerza Naranja consolida su liderazgo en Michoacán con gobiernos que transforman y empoderan a la ciudadanía: Víctor Manríquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 19:48:59
Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- La Fuerza Naranja avanza con paso firme en el estado, impulsando gobiernos que responden de manera efectiva a las demandas sociales y consolidan una nueva forma de hacer política, lo cual queda demostrado en cada informe de las administraciones naranjas, afirmó Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán.

Al acompañar a las y los alcades naranjas en sus informes, afirmó que es claro que "los gobiernos naranja no solo gobiernan, sino que transforman con acciones concretas y cercanas a la gente".

En la sesión del Primer Informe de Gobierno del alcalde Gabriel Molinero en Charo, Víctor Manríquez reconoció el trabajo y resaltó que es claro que las y los ciudadanos y sus causas son la prioridad. "Este es el sello que distingue a nuestros gobiernos,  resultados palpables que responden a las necesidades de la población".

Asimismo, el coordinador estatal felicitó al alcalde Armando Pérez Mendoza por su Primer Informe de Gobierno en Chavinda, donde en solo un año, los resultados son visibles y la ciudadanía siente la diferencia en su calidad de vida. Esto confirma que Movimiento Ciudadano está construyendo una nueva forma de gobernar en Michoacán, con transparencia, eficacia y sensibilidad social.

"Así trabajan los gobiernos naranja, con compromiso, innovación y el firme propósito de cambiar Michoacán para bien y eso lo estamos viendo en cada informe, y tenemos plena confianza en que eso nos ayudará a seguir creciendo".

Víctor Manríquez subrayó que estos gobiernos no solo representan una opción política, sino una fuerza transformadora que avanza para consolidar una agenda ciudadana fuerte, basada en la participación activa y en respuestas concretas a los desafíos locales.

