Frenar compras obligatorias en escuelas y reforzar la gratuidad educativa propone Grecia Aguilar con reforma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 16:53:05

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la gratuidad educativa y evitar prácticas que afecten la economía familiar, al frenar las compras obligatorias en escuelas, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

Desde tribuna, la legisladora señaló que hablar del derecho a la educación es hablar de justicia social, igualdad de oportunidades y dignidad, por lo que advirtió que, aunque la Constitución establece que la educación debe ser gratuita, en la práctica muchas familias enfrentan presiones económicas al inicio de cada ciclo escolar.

Expuso que en diversos planteles aún se obliga, induce o presiona a madres y padres de familia para adquirir uniformes, útiles o contratar actividades complementarias con proveedores específicos, mediante listas “oficiales” o recomendaciones que generan temor a posibles consecuencias administrativas o académicas.

“Eso no es organización escolar ni cooperación voluntaria; es una práctica que vulnera la libertad de elección y afecta directamente la economía familiar”, subrayó.

Añadió que en muchos hogares hay más de una hija o hijo en edad escolar y los ingresos suelen ser variables o insuficientes.

La iniciativa plantea precisar la conducta infractora en la ley, cerrar vacíos legales y establecer de manera expresa que no se puede obligar, inducir ni presionar a las familias para comprar en determinados establecimientos, ya sea mediante listas exclusivas, convenios o recomendaciones obligatorias.

Grecia Aguilar Mercado aclaró que la propuesta no busca desorganizar a las escuelas ni eliminar actividades complementarias, sino garantizar que la participación sea libre y que la economía familiar sea respetada, sin condicionamientos que encarezcan el derecho a estudiar.

Asimismo, destacó que cuando una familia debe endeudarse o elegir entre cumplir con una compra impuesta o cubrir otras necesidades básicas, la educación deja de ser un derecho pleno y se convierte en una carga desigual que profundiza brechas sociales.

Finalmente, la diputada afirmó que con esta reforma se envía un mensaje claro, que en Michoacán no se permitirán prácticas que encarezcan injustificadamente el acceso a la educación. “Educar también es respetar y legislar también es proteger”.