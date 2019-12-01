Francisco Domínguez Castro alza la mano por diputación federal con perfil ciudadano 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:02:40

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- Francisco "Pancho" Domínguez Castro confirmó sus aspiraciones políticas para buscar una diputación federal cobijado por el Partido Acción Nacional (PAN) con una identidad externa al no contar con militancia oficial.

Cuestionado sobre si contempla afiliarse formalmente al partido, el hijo del ex gobernador Francisco Domínguez Servién recordó que en el pasado intentó realizar el trámite sin éxito debido a cuestiones internas, pero descartó que esto represente un impedimento para contender.

"Siempre he dicho que no necesito una credencial para representar a mi estado. Vamos a seguir con este perfil ciudadano; a la gente le gusta y, bueno, ya sobre la marcha iremos viendo".

Aclaró que todavía no realiza su registro oficial debido a que se encuentra a la expectativa de que el PAN emita las convocatorias correspondientes para las posiciones legislativas.

Calificó como "irresponsable" señalar una demarcación en específico en este momento de la contienda. "No tengo un distrito (...) Es un tema que le corresponde al Partido Acción Nacional. He levantado la mano, estamos caminando distintos municipios y el partido decidirá si hay oportunidad".

El también empresario aseguró que si los resultados internos no le favorecen, mantendrá su respaldo al proyecto: "Si el partido dice 'Pancho vas', vamos; y si hay que apoyar a alguien, lo vamos a apoyar con mucho gusto desde la iniciativa privada".

Delineó parte de la agenda y de las inquietudes que ha recogido durante sus recorridos por la entidad, donde destaca la preocupación por la colindancia con estados con altos índices de violencia.

Sostuvo que, de cara al proceso electoral, el sentimiento en las calles favorece el estatus quo local.

"Lo que escucho en la calle es que la verdad no quiere que entre Morena, y lo digo con mucho respeto. En Querétaro se han hecho las cosas bien año tras año y, cuando lo bueno está, la gente quiere continuidad".

Reconoció que el escenario actual en el Congreso de la Unión, con una mayoría oficialista, representa un desafío mayúsculo que solo podrá sortearse mediante la unidad interna, dejando de lado las críticas a las dirigencias.

Para lograrlo, hizo un llamado a postular a los mejores perfiles de cara a la ciudadanía: "Necesitamos perfiles capaces de liderar, que conozcan su estado, su territorio y su distrito. Tenemos un reto importante, pero no tengo la menor duda de que el PAN va a tener buenos candidatos y vamos a recuperar ambas cámaras".

Descartó que buscará una candidatura por la vía independiente en caso de no ser favorecido por el blanquiazul.

Fue categórico al definir su futuro político inmediato, asegurando que su participación en las boletas electorales está condicionada estrictamente a la plataforma de Acción Nacional, bajo su actual condición de ciudadano externo.

"¿Ir por la vía independiente? No, por supuesto. Sería con el PAN o con nadie. Vamos a ir con el PAN como ciudadano".

El apellido no se hereda en el trabajo

Al ser cuestionado sobre el panorama para la gubernatura del estado y la existencia de posibles perfiles favoritos dentro del partido, el aspirante legislativo rechazó los favoritismos y apeló a la competitividad en tierra.

"No se trata de favoritismos. Aquí se trata de llegar unidos. Los cuatro posibles candidatos los conozco bien, grandes amigos, han hecho un trabajo extraordinario".

Recordó que el éxito electoral de la coalición dependerá del contacto directo con la ciudadanía: "Recuerden esto: se gana con votos y con calle. Estoy seguro de que van a mandar al mejor".

Finalmente, el aspirante abordó el fenómeno de los políticos de segunda o tercera generación y las críticas que suelen etiquetar a ciertos perfiles como nacidos en "cuna de oro" debido a sus lazos familiares.

Se desmarcó de dichos señalamientos, argumentando que su trayectoria se construye con base en el esfuerzo propio.

"No, hombre, por supuesto que no. El tema del apellido no se hereda en materia de trabajo; el trabajo lo hace uno mismo. Yo estoy en todo mi derecho de poner mi granito de arena por Querétaro y es lo que estamos haciendo y demostrando con hechos".