Fortalecer los servicios de salud, el diálogo entre el senador Agustín Dorantes y la delegada del IMSS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:30:34
Querétaro, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- El Senador Agustín Dorantes Lámbarri sostuvo una reunión con la delegada en Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, Elisabeth Sánchez Vázquez, para avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer los servicios médicos y poder responder mejor a las familias queretanas.

Agradeció la disposición al diálogo por parte de la funcionaria federal, y reiteró que Querétaro avanza gracias al diálogo, responsabilidad, trabajo y resultados que cada quien entrega desde su ámbito de competencia.

