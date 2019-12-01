Fortalecen coordinación en seguridad tras ataque armado que dejó cinco personas sin vida en Querétaro

Fortalecen coordinación en seguridad tras ataque armado que dejó cinco personas sin vida en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 18:32:00
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Querétaro, Querétaro, a 17 de abril de 2026.- La administración municipal mantiene una coordinación permanente con el gobernador Mauricio Kuri, autoridades estatales y federales, así como con alcaldes metropolitanos, para fortalecer la seguridad en la capital, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Esto, luego de la reunión que sostuvo el jueves pasado con sus homólogos de la Zona Metropolitana, los mandos que encabezan el gabinete de seguridad y el gobernador del estado, Mauricio Kuri Ginzález.

Macías Olvera destacó que se realizan reuniones constantes con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, además de operativos conjuntos como el Arma, en colaboración con la Policía Estatal y Municipal. “Estamos en plena comunicación y doblando esfuerzos para salvaguardar la integridad de la gente”.

En cuanto a los eventos de peleas de gallos, Macías Olvera precisó que durante su administración se han suspendido cuatro actividades de este tipo y se negó la autorización a una solicitud adicional. 
Al final del día es facultad del municipio otorgar permisos o licencias, y hemos decidido no dar estas autorizaciones”.

Reiteró que la prioridad es mantener la paz y el orden público en la ciudad, con vigilancia constante y acciones preventivas que refuercen la seguridad de los queretanos.
 

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