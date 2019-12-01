Fortalecen autoridades acciones de prevención con empresarios de restaurantes, bares y antros en Querétaro

Fortalecen autoridades acciones de prevención con empresarios de restaurantes, bares y antros en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:29:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 7 de abril del 2026.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres y la secretar de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezaron, junto a autoridades federales, estatales y municipales, una reunión con empresarios de restaurantes, bares y antros, con la finalidad de reforzar los mecanismos de colaboración para mantener entornos seguros en estos espacios.

Así como para fortalecer las acciones en materia de prevención en beneficio de la sociedad.

Acompañados por el comandante de la XVII Zona Militar, el general José Guillermo Lira Hernández y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez Cervantes, los funcionarios estatales reiteraron la disposición de trabajar en conjunto con este sector.

Esto debido a su relevancia en la actividad turística que se desarrolla en la entidad, así como por su importancia en el desarrollo económico y social.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desalojan a campesinos y transportistas del Arco Norte; reabren la vialidad
Capturan a cocodrilo de 3 metros en playa de Oaxaca; será reubicado
Caos en la Siglo XXI: trailer arrastra varios vehículos en la peligrosa “Bajada de las Iguanas” en Arteaga, Michoacán 
Ataque de comando contra base de seguridad en Tarecuato, Michoacán, causa de mega operativo militar en Chavinda: Comando huyó abandonado lanzagranadas, cartuchos y vehículos 
Más información de la categoria
Niño es obligado a descender de automóvil y lo abandonan en calles de CDMX; video genera indignación
Salvó a cuatro niños del mar, pero la corriente lo venció: así murió Gilberto en Sonora
Trump advierte que "esta noche morirá toda una civilización", tras rechazo de Irán a su propuesta de paz
Empleada de Pemex, anfitriona de los "XV años del siglo en Tabasco"; con salario de 38 mil pesos paga casas y BMW al contado
Comentarios