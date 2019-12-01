Fortalecen autoridades acciones de prevención con empresarios de restaurantes, bares y antros en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:29:25

Querétaro, Querétaro, 7 de abril del 2026.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres y la secretar de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezaron, junto a autoridades federales, estatales y municipales, una reunión con empresarios de restaurantes, bares y antros, con la finalidad de reforzar los mecanismos de colaboración para mantener entornos seguros en estos espacios.

Así como para fortalecer las acciones en materia de prevención en beneficio de la sociedad.

Acompañados por el comandante de la XVII Zona Militar, el general José Guillermo Lira Hernández y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez Cervantes, los funcionarios estatales reiteraron la disposición de trabajar en conjunto con este sector.

Esto debido a su relevancia en la actividad turística que se desarrolla en la entidad, así como por su importancia en el desarrollo económico y social.