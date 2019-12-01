Caos en la Siglo XXI: trailer arrastra varios vehículos en la peligrosa “Bajada de las Iguanas” en Arteaga, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 00:00:37

Arteaga, Mich., a 6 de abril de 2026.— La Autopista Siglo XXI volvió a convertirse en escenario de una escena de caos y angustia luego de que varias unidades protagonizaran un fuerte accidente vehicular en el kilómetro 260, en el tramo Nueva Italia – Lázaro Cárdenas, específicamente en el punto conocido por transportistas como “La Bajada de las Iguanas”, uno de los descensos más delicados de esta vía.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó varios lesionados, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial de víctimas, lo que mantiene la incertidumbre entre automovilistas y transportistas que circulan por la zona.

Tras el impacto, la circulación se vio alterada mientras cuerpos de emergencia y autoridades se movilizan hacia el lugar para atender a los heridos y coordinar las labores de auxilio.

Paramédicos, personal de rescate y elementos de seguridad se dirigen al sitio para evaluar la magnitud del accidente y brindar atención inmediata a los afectados.

La zona del siniestro, conocida como “La Bajada de las Iguanas”, es señalada por conductores de carga pesada como uno de los puntos más riesgosos de la autopista, debido a su pronunciado descenso y las condiciones de tránsito que suelen registrarse en el tramo que conecta el interior del estado con el puerto de Lázaro Cárdenas, una de las rutas logísticas más transitadas del Pacífico mexicano.

Mientras continúan las labores de atención y peritaje, autoridades recomiendan a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y mantenerse atentos a posibles afectaciones en la circulación.

Hasta la publicación de esta nota, no se han confirmado las causas del accidente ni el número total de personas lesionadas, información que se espera sea actualizada conforme avancen las labores de rescate y evaluación en el lugar del siniestro.