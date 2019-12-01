Detienen a regidora del Partido Verde en Sonora; es ingresada a penal de Hermosillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 09:20:46

Nogales, Sonora, a 7 de abril 2026.- Angélica Valdez Mendoza, regidora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nogales, Sonora, fue detenida y se encuentra actualmente interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según la información oficial, el arresto fue llevado a cabo por elementos de la Policía Ministerial de Investigación, quienes pusieron a la funcionaria a disposición del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno.

El registro indica que la aprehensión ocurrió el lunes 30 de marzo a las 16:30 horas en la ciudad de Hermosillo.

Desde dicha fecha, la funcionaria permanece en el área femenil del Cereso estatal, ubicado en el bulevar Ganaderos, en la colonia Lomas del Sur, de la capital sonorense.

Cabe señalar que el Registro Nacional de Detenciones no precisa el delito por el cual fue arrestada; sin embargo, versiones extraoficiales indican que podría tratarse de un presunto fraude genérico.