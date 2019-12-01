Trump advierte que "esta noche morirá toda una civilización", tras rechazo de Irán a su propuesta de paz

Trump advierte que "esta noche morirá toda una civilización", tras rechazo de Irán a su propuesta de paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:57:28
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Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que este martes 7 de abril por la noche, “noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”.

Lo anterior, luego de que Irán rechazó de manera oficial su propuesta del alto al fuego por 45 días y presentara, en cambio, un plan de 10 puntos en el que exige el fin de las hostilidades así como compensación para reconstruir su territorio.

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que el bombardeo masivo de la República Islámica es algo que “no quiere que suceda, pero es probable que ocurra”.

Además, aseguró que, ahora que han logrado “un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”.

El líder republicano afirmó que “47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su final. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

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