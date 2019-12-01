Desalojan a campesinos y transportistas del Arco Norte; reabren la vialidad

Desalojan a campesinos y transportistas del Arco Norte; reabren la vialidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:57:36
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Nanacamilpa, Tlaxcala, a 7 de abril 2026.- Perosnal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala desalojó a los campesinos y transportistas que bloqueaban la circulación en el Arco Norte a la altura de Madero, en el municipio de Nanacamilpa y Calpulalpan.

Según los primeros reportes, alrededor de las 6:00 horas, un grupo de granaderos arribó a la zona, en donde además detuvieron a dos campesinos.

Los elementos de seguridad abrían utilizado gas lacrimógeno en contra de los manifestantes para dispersarlos.

Además grúas se llevaron algunos vehículos que mantenían bloqueada la carretera para permitir la circulación, por lo que la carretera Arco Norte se encuentra reabierta y el bloqueo fue retirado en su totalidad.

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