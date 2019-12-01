Salvó a cuatro niños del mar, pero la corriente lo venció: así murió Gilberto en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:20:30

Caborca, Sonora, 7 de abril del 2026.- Un hombre de 35 años de edad falleció luego de rescatar a cuatro menores que eran arrastrados por la corriente en una playa del municipio de Caborca, Sonora.

El hecho ocurrió en Puerto Lobos, donde varios niños se encontraban en riesgo de ahogarse. Al percatarse de la situación, el sujeto identificado como Gilberto Contreras Cañez ingresó al mar para auxiliarlos sin dudar.

De acuerdo con testigos que presenciaron el momento, el hombre logró sacar del agua a los cuatro menores y ponerlos a salvo, sin embargo, tras realizar el rescate fue atrapado por la fuerza del oleaje y desapareció por unos instantes entre la corriente.

Minutos después, personas que se encontraban en la zona lograron sacarlo del mar, pero se encontraba en estado inconsciente, por lo que rescatistas acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital cercano.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, Contreras Cañez murió poco después de ingresar al hospital, donde se informó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

Los cuatro menores que fueron salvados también fueron llevados a un hospital en Caborca para recibir atención médica. Algunos de ellos fueron reportados en estado grave, por lo que permanecen bajo observación.

Tras lo ocurrido, habitantes de la región han reconocido el acto de Gilberto, a quien describen como un héroe por arriesgar su vida para salvar a los menores.