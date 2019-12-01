Empleada de Pemex, anfitriona de los "XV años del siglo en Tabasco"; con salario de 38 mil pesos paga casas y BMW al contado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:49:56

Villahermosa, Tabasco, 7 de abril del 2026.- Una empleada de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado polémica luego de que se difundiera que su familia organizó una ostentosa fiesta de XV años que habría costado cerca de 40 millones de pesos, pese a que su salario oficial es muy inferior a esa cifra.

Se trata de Virginia Guillén Ávalos, quien ocupa el cargo de auxiliar técnico “B” en Pemex Exploración y Producción (PEP). De acuerdo con datos de la plataforma Nómina Transparente, su sueldo bruto mensual es de 54 mil 668 pesos, mientras que el ingreso neto ronda los 38 mil pesos.

La celebración se realizó en Tabasco durante marzo pasado para festejar los XV años de María Fernanda, hija de Guillén Ávalos y del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, quien ha sido señalado como contratista de Pemex.

El evento rápidamente se viralizó a través de las redes sociales y destacó por su despliegue de lujo: la conducción estuvo a cargo de la presentadora Galilea Montijo y en el espectáculo participaron artistas como Belinda y el cantante colombiano J Balvin.

En su declaración patrimonial más reciente, la trabajadora reportó ingresos anuales por 581 mil pesos provenientes de su empleo en Pemex y no registró percepciones adicionales. Tampoco declaró poseer cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

Sin embargo, en su declaración presentada en 2021 sí informó la propiedad de diversos bienes. Entre ellos aparecen varias viviendas, terrenos y un automóvil BMW adquirido de contado.

En ese documento detalló, por ejemplo, la posesión de una casa de 171 metros cuadrados comprada en 2008 mediante un crédito hipotecario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con un valor de 717 mil pesos.

Ese mismo registro señala que en agosto de 2018 adquirió al contado otra vivienda valuada en 896 mil 347 pesos, y un mes después compró también un terreno de 2 mil 268 metros cuadrados por 238 mil 234 pesos. Además declaró una casa de 215 metros cuadrados recibida en donación en 1990 y otro terreno de 194 metros comprado en 2001 por 15 mil 520 pesos.

La declaración patrimonial también menciona que en diciembre de 2014 adquirió de contado un automóvil BMW último modelo, valuado en 829 mil 900 pesos. En ese mismo reporte indicó tener cuentas de ahorro, depósitos a plazo y una cuenta de nómina, aunque los montos no fueron públicos.

En su declaración más reciente no se especifica si los bienes antes mencionados siguen siendo de su propiedad o si fueron vendidos, arrendados o transferidos. Entretanto, el contraste entre el salario que percibe en Pemex y el costo estimado de la celebración ha generado cuestionamientos en redes sociales y en el ámbito público.