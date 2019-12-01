Capturan a cocodrilo de 3 metros en playa de Oaxaca; será reubicado

Capturan a cocodrilo de 3 metros en playa de Oaxaca; será reubicado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:18:37
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San Pedro Mixtepec, Oaxaca, a 7 de abril 2026.- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca logró la captura y reubicación de un cocodrilo de tres metros de largo, en la Playa Bacocho ubicada en el municipio de San Pedro Mixtepec.

De acuerdo con la dependencia, el ejemplar fue reubicado de manera segura en la lagunita de Punta Colorada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de habitantes y turistas en esa zona costera.

Según los primeros reportes, el reptil podría formar parte de los cocodrilos que salieron de la lagunita de Playa Marinero, derivado del reciente evento de mar de fondo registrado en la región.

Cabe señalar que, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, se reportó la presencia de dos cocodrilos en el paraje conocido como Rodeo Arroyo Pepesca, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de Protección Civil Municipal.

La dependencia estatal exhortó a la ciudadanía y a los visitantes a no acercarse a esos ejemplares, no intentar manipularlos y reportar de inmediato su presencia a las autoridades.

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