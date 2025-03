Fortalece SEDEA a productores de San Joaquín con maíz para consumo humano

Querétaro, Querétaro, a 18 de marzo del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó en San Joaquín la dispersión por parte del Gobierno del Estado de 47 toneladas de maíz para consumo humano, como apoyo emergente a 303 productores y sus familias, quienes sufrieron afectación en hectáreas de siembra de temporal y que vieron mermada su cosecha por la sequía prolongada.

“Les comento que el gobernador Mauricio Kuri González, me ha pedido desde un principio y me ha estado dando una instrucción de manera permanente, año con año cuando volvemos a renovar los presupuestos, me ha pedido que estemos lo más cerca que se pueda con las personas que están prácticamente en las comunidades más alejadas”, señaló.

Cabe mencionar que el objetivo es reducir pérdidas y apoyar a los trabajadores del campo afectados por no poder sembrar y fomentar su reincorporación a sus actividades agrícolas y su desarrollo económico, ayudándoles a que puedan cubrir otros gastos familiares.

Al tomar la palabra, el representante de los beneficiarios, Rafael González, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y del titular de la SEDEA e hizo este reconocimiento en nombre de los productores del municipio que fueron beneficiados con la semilla.

“Quiero agradecerles, aquí, a nombre de todos los compañeros agricultores, el apoyo que nos están dando en esta ocasión del maíz, ya que es de mucha utilidad para nosotros los campesinos, que en estos últimos años hemos sufrido las sequías “, indicó.

En su intervención el edil de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma, destacó el apoyo del Gobernador, Mauricio Kuri, con los productores y el constante respaldo a los trabajadores del campo de la región.