Fortalece Salvador Escalante la capacitación de su personal de Atención Prehospitalaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 13:23:27

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Con el compromiso de fortalecer la preparación del personal que brinda atención en situaciones de emergencia, integrantes del Departamento de Atención Prehospitalaria del Gobierno Municipal de Salvador Escalante participaron en el foro *"Ambulancia Segura: Capacitación Integral para Operadores de Vehículos de Emergencia"*, realizado en la ciudad de Morelia.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la seguridad vial, conducción defensiva de ambulancias, atención prehospitalaria, manejo del estrés, normatividad vigente, revisión mecánica de unidades y protocolos para una respuesta más segura y eficiente durante los traslados de pacientes.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal por impulsar la capacitación y actualización de su personal, fortaleciendo las capacidades de quienes diariamente trabajan para salvaguardar la salud y la integridad de las y los habitantes del municipio.

Con una atención profesional, responsable y en constante mejora, el Gobierno de Salvador Escalante reafirma su compromiso de brindar servicios de emergencia cada vez más seguros, eficientes y con un enfoque centrado en el bienestar de la ciudadanía.

