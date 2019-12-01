Fortalece Reyes Galindo coordinación con CEAV para impulsar la protección a víctimas en Michoacán

Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2026.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, sostuvo un encuentro de trabajo con el Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la entidad, en aras de generar una mayor coordinación institucional y dar seguimiento a las necesidades de las víctimas en el estado.

“La protección de los Derechos Humanos es una de las grandes pendientes que debemos fortalecer como autoridades y sociedad, por ello, siempre estoy en búsqueda de mantener la cercanía con todas las instituciones, en este caso, me reuní con el Comisionado Ejecutivo de Michoacán, con quien acordamos generar una agenda a favor de quienes han sido víctimas de algún delito”, expresó el líder de la bancada del PT.

Asimismo, agregó que desde el poder legislativo y como parte de la agenda del Partido del Trabajo, continuará reuniéndose con ciudadanas y ciudadanos que requieran el apoyo para dar solución a sus demandas, así como con autoridades de las diferentes instancias para trabajar de la mano y encontrar soluciones conjuntas.