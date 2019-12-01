Fortalece Oficialía Mayor equipamiento en Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, Querétaro

Jalpan de Serra, Querétaro, 20 de enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales y estrechar los lazos de colaboración con la zona serrana, la titular de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Linda Luna Rangel, inició una gira de trabajo por los municipios de Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, para formalizar la entrega de equipamiento y vehículos gestionados durante el periodo 2024-2025.

Bajo la premisa de que el recurso público solo tiene sentido cuando se traduce en un beneficio real para la gente, la gira representa un esfuerzo conjunto para que las herramientas de trabajo lleguen a donde más se necesitan, facilitando que los servicios municipales alcancen a cada comunidad, por más alejada que se encuentre.

Durante su encuentro con las y los ciudadanos de Landa de Matamoros, Linda Luna Rangel destacó la entrega de vehículos con un valor de más de 3.5 millones de pesos, sumando un total de 17.5 millones de pesos invertidos en este municipio en lo que va de la administración (2021-2025).

"Estar en la Sierra Gorda siempre es especial porque se siente la fuerza de su gente. Vengo con una encomienda clara del gobernador Mauricio Kuri: decirles que no están solos. Estamos aquí para trabajar cerca de ustedes, entregando herramientas que son vitales para brindar el servicio que las familias merecen. Esto no es un gasto, es una inversión social para llevar a Landa al siguiente nivel", afirmó.

Posteriormente, en el corazón de la Sierra Gorda, en el municipio de Jalpan de Serra, se formalizó la entrega de 166 bienes, que incluyen mobiliario y vehículos, con una inversión que supera los siete millones de pesos. Con esta acción, la inversión total de la Oficialía Mayor en Jalpan durante el presente periodo administrativo alcanza ya los 21.5 millones de pesos.

La funcionaria estatal enfatizó que estos apoyos, consistentes en vehículos utilitarios, camionetas y mobiliario, que permitirán que las administraciones municipales tengan mayor agilidad en trámites y en cercanía con las familias de la región. La gira continúa este martes en los municipios de Arroyo Seco y Pinal de Amoles.

Tanto la presidenta Municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Benítez, como el presidente Municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, agradecieron el apoyo recibido para la operatividad de sus actividades que impulsan el desarrollo de las familias de sus regiones y con ello llevar a Querétaro al siguiente nivel.