Fortalece Municipio de Querétaro vinculación universitaria para impulsar empleo y emprendimiento juvenil

Querétaro, Qro., 4 de marzo de 2026.- El trabajo constante de la dependencia con instituciones educativas y sectores productivos para fortalecer la inserción laboral y el emprendimiento juvenil destacó Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Economía del municipio de Querétaro.

Informó que la secretaría mantiene convenios activos con universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Tecnológica de Querétaro, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Querétaro, con el objetivo de que estudiantes realicen prácticas profesionales y participen en proyectos de impacto social y económico.

“No vemos estudiantes, vemos perfiles empresariales en desarrollo. Queremos que la población económicamente inactiva se convierta en activa”.

Subrayó que la colaboración no se limita al emprendimiento, sino que también abarca áreas como el desarrollo agropecuario, con jornadas de atención pecuaria en comunidades como Santa Rosa Jáuregui, donde estudiantes participan directamente en labores de campo.

Enfatizó que existen convenios activos con nueve universidades públicas y privadas, con el objetivo de potenciar la inserción laboral de estudiantes, fomentar el emprendimiento y apoyar proyectos de acción social en comunidades, confirmó Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Economía del municipio de Querétaro.

Explicó que la colaboración con instituciones como la Universidad Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, la UVM y el Politécnico, entre otras.

Detalló que este apoyo se desarrolla en tres áreas principales: empleabilidad, es decir, programas para facilitar la transición de estudiantes al ámbito laboral; emprendimiento: fortalecimiento de proyectos empresariales desde la etapa académica y acción social y agropecuaria: prácticas profesionales en campo, jornadas de atención pecuaria y rehabilitación de infraestructura comunitaria.

Destacó la importancia de programas complementarios como las becas Santander, que ofrecen capacitación gratuita en educación financiera y manejo de créditos, herramientas que son fundamentales para la formación integral de los jóvenes.

En paralelo, detalló que la secretaría trabaja en la digitalización del comercio local. Recientemente, más de 600 comerciantes fueron capacitados en el uso de terminales de pago electrónico, en coordinación con la empresa Clip y la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios AC (FECOPSE), para atender la llegada de turistas internacionales y profesionalizar el sector.

Reconoció que el reto principal está en los negocios más tradicionales, donde aún predomina el uso de efectivo. Sin embargo, aseguró que la administración municipal está comprometida en acercar infraestructura y capacitación a todos los mercados de la ciudad, con el fin de que ningún comerciante quede rezagado.