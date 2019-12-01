Fortalece Movimiento Ciudadano su estructura en Michoacán; suma nuevos liderazgos en Zitácuaro y Epitacio Huerta

Fortalece Movimiento Ciudadano su estructura en Michoacán; suma nuevos liderazgos en Zitácuaro y Epitacio Huerta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 16:52:18
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Zitácuaro, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Michoacán con la incorporación de nuevos liderazgos y el fortalecimiento de su estructura territorial, como parte de la estrategia que encabeza su coordinador estatal, Víctor Manuel Manríquez González.

Desde la Tres Veces Heroica Zitácuaro, se formalizó el nombramiento de Lenin Moreno Hernández como nuevo coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en este municipio, así como el de Judith García como comisionada municipal en Epitacio Huerta.

Movimiento Ciudadano amplía su trabajo territorial y consolida una estructura que busca sumar voluntades, abrir espacios a nuevos liderazgos y promover una mayor participación ciudadana en los municipios.

Víctor Manríquez dijo que, el movimiento naranja apuesta por una construcción política cercana a la gente, con presencia en territorio y una organización que crece a partir de la participación y el compromiso de quienes buscan impulsar una nueva alternativa para Michoacán.

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