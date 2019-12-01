Fortalece Marco Del Prete agenda digital de Querétaro en Madrid

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 12:40:41
Madrid, España, 20 de enero del 2026.- En el marco de la gira de trabajo en Madrid, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo una reunión con directivos de la Asociación de Data Centers en España SPAIN DC y la empresa Nabiax, a fin de fortalecer la vinculación de Querétaro con actores estratégicos de la industria.

Durante el encuentro se abordó el papel que las tecnologías de la información juegan como base de la economía digital, así como su enfoque en tres ejes fundamentales: energía, sostenibilidad y educación.

SPAIN DC conecta a los principales operadores de data centers y proveedores especializados del mercado español con el compromiso de mejorar el suministro energético, la transición hacia modelos sostenibles y la colaboración con instituciones educativas para la formación de talento.

Mientras que Nabiax, es una empresa líder en la gestión de data centers, que resalta por una infraestructura robusta, certificaciones Tier III y Tier IV, alta eficiencia energética y capacidad escalable para atender a proveedores de nube, telecomunicaciones y grandes corporativos.

Estas reuniones permitieron intercambiar experiencias y mejores prácticas en materia de infraestructura digital, eficiencia energética y sostenibilidad, elementos que son clave para el desarrollo de Querétaro como un polo tecnológico y de innovación.

Con este acercamiento, Querétaro refrenda su interés por consolidarse como un estado competitivo para la atracción de inversiones en sectores estratégicos, impulsando una economía digital sólida, sustentable y alineada con las tendencias globales.

Noventa Grados
