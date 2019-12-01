Fortalece la educación y el bienestar social con donativo de 16 refrigeradores

Querétaro, Querétaro, a 30 de junio 2026.- Como parte de su compromiso por impulsar iniciativas con impacto social, el Club de Industriales de Querétaro encabezó la entrega de un donativo de 16 refrigeradores otorgados por MABE, beneficiando a instituciones educativas del programa “Contigo en la Escuela” y al DIF Municipal de Corregidora, informó Alejandro Maccise Aguirre, presidente del Club Industriales.

Esta acción, dijo, fue posible gracias a la colaboración entre iniciativa privada, Gobierno y sociedad, reafirmando el papel del Club como un articulador de alianzas en favor del desarrollo de Querétaro.

“Del total de equipos donados, 11 refrigeradores fueron destinados a planteles educativos que forman parte del programa “Contigo en la Escuela” de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, mientras que los cinco restantes será n entregados próximamente al DIF Municipal de Corregidora, ampliando el impacto social de esta iniciativa”.

Destacó que el crecimiento económico debe traducirse en beneficios para la comunidad. “En el Club de Industriales de Querétaro creemos que el desarrollo económico y el desarrollo social deben caminar juntos. La industria genera empleo, innovación y crecimiento, pero también tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar de la comunidad de la que forma parte. Apoyar la educación es una de las mejores inversiones que podemos hacer como empresarios y como ciudadanos”.

Asimismo, reconoció y agradeció a MABE por su generosidad y por demostrar, una vez más, que el

compromiso social de las empresas se refleja en acciones concretas que mejoran las condiciones de las escuelas e instituciones que sirven a la comunidad.

Agradeció́ la disposición de Martha Elena Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro para trabajar de manera coordinada con el sector empresarial, así́ como la gestión de Guadalupe Ruiz Rubio, distinguida socia del Club de Industriales y directiva de Fomento Queretano, cuyo acercamiento con los directivos del programa “Contigo en la Escuela” hizo posible esta alianza institucional.

“El Club de Industriales de Queré taro reiteró que esta acción refleja su convicción de que las grandes transformaciones surgen de la suma de voluntades. Cuando empresas, gobierno y sociedad trabajan con un mismo propósito, es posible generar un impacto positivo y duradero para Querétaro”.

Asimismo, refrendó su compromiso de continuar impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan la educación, promuevan el bienestar social y contribuyan al desarrollo de las comunidades, consolidándose como un aliado permanente de las causas que generan oportunidades para las y los queretanos.