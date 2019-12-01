Fortalece Humberto Jiménez atención a la salud y bienestar de las familias de Los Reyes, pone en marcha campañas de salud visual y mastografías 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 20:21:19

Los Reyes, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de acercar servicios de salud gratuitos y fortalecer la prevención entre las familias reyenses, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, en coordinación con el DIF Municipal que encabeza la presidenta honorífica, Evangelina Solís Rivera, impulsa programas de apoyo visual y jornadas de mastografías para beneficio de la población.

A través del Programa de Apoyo Visual, se ofrecen consultas totalmente gratuitas los días 5 y 6 de noviembre, en la Plaza Principal de Los Reyes, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, para que más personas puedan acceder a una valoración de su salud visual.

Asimismo, se realizan jornadas gratuitas de mastografías dirigidas a mujeres de entre 40 y 69 años, con el propósito de promover la detección oportuna del cáncer de mama.

Estas jornadas tendrán lugar el 6 de noviembre en Oruscato, el 9 en Los Limones y el 10 en Atapan, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Las interesadas deberán realizar su registro previo para asegurar un espacio.

Con estas acciones, Humberto Jiménez Solís fortalece un gobierno cercano a la gente, que trabaja para acercar servicios gratuitos, fomentar la prevención y proteger la salud de las familias.

“Un Gobierno con Corazón se demuestra con acciones que cuidan la salud y mejoran la calidad de vida de las y los reyenses”, dijo el alcalde.