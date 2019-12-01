Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 15:32:41

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), presentó nuevas herramientas de la plataforma digital Liderando Ando, que fortalecen su alcance como espacio de formación, acompañamiento y desarrollo para las mujeres.

A un año de su lanzamiento, la plataforma incorpora un bot entrenador, herramientas para identificar habilidades, redes de mujeres y un mapeo de emprendedoras que permitirá conocer sus necesidades y focalizar capacitaciones para fortalecer sus proyectos.

La secretaria de la Mujer Moreliana, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que Liderando Ando es una herramienta integral que complementa los programas de Semmujeris, para prevenir la violencia y fomentar la autonomía económica de las mujeres, acercándoles recursos para fortalecer sus capacidades, impulsar sus emprendimientos y generar nuevas oportunidades.

Con esta actualización, Semmujeris amplía los espacios de aprendizaje, vinculación y acompañamiento para que más mujeres puedan desarrollar sus habilidades y construir sus propios proyectos.

La plataforma está disponible en: https://www.mujereslideresm.org/