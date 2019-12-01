Fortalece Gaby Molina el diálogo con el sector productivo de Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán; 12 de julio de 2026.- Como parte de sus recorridos permanentes por el estado, Gaby Molina sostuvo un encuentro con representantes del sector productivo de Lázaro Cárdenas, donde reafirmó que la Cuarta Transformación avanza cuando existe diálogo, cercanía y trabajo conjunto con quienes contribuyen al crecimiento económico de Michoacán.

Durante el encuentro, compartió con las y los asistentes la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos actores involucrados en el desarrollo de Lázaro Cárdenas para dar un mayor impulso al puerto, así como construir alianzas que permitan potenciar su crecimiento y aprovechar las oportunidades que representa para la economía de Michoacán y del país.

Gaby Molina destacó que el segundo piso de la Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo requiere construir acuerdos con todos los sectores productivos, privilegiando siempre el bienestar del pueblo, la justicia social y el crecimiento con prosperidad compartida. Señaló que la cercanía con la gente, la capacidad para dar resultados y la honestidad en el servicio público son principios que deben orientar el futuro del estado.

“Escuchar a quienes generan empleo, invierten y creen en Michoacán también es construir transformación. Cuando hay diálogo, confianza y visión compartida, encontramos mejores caminos para impulsar el desarrollo de nuestro estado, siempre poniendo por delante el bienestar de las familias”, expresó la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En el encuentro participaron Julio César Cortés Velázquez, del CCE; David Salas Muñoz, de la CMIC; Carlos Augusto Esquivel, en representación de la ATCFLC; Carla Benítez Jiménez, de TPP; Alfonso Castillo, en representación de la AOPSL; Daniel Torres Causor, de PROCISA; Cinthya Selene Hernández Mendoza, del Colegio de Arquitectos de Michoacán; Alberto Felipe Ramírez, de la CMIC; y Norma Catalina Aranda Novoa, del Consejo Consultivo Empresarial, con quienes intercambió opiniones sobre los retos y oportunidades para fortalecer el crecimiento de la región.

Gaby Molina reiteró que seguirá recorriendo los municipios de Michoacán para escuchar a la ciudadanía y construir, desde el territorio, una agenda que fortalezca la economía, genere oportunidades y consolide los principios de la Cuarta Transformación, convencida de que el diálogo permanente, la cercanía con la gente, la capacidad para construir soluciones y la honestidad son la base para defender la transformación y la soberanía nacional.