Fortalece Congreso de Michoacán legislación para la prevención, detección, atención y control, de la Diabetes Mellitus

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero del 2026.- Con la premisa de fortalecer las diferentes acciones de prevención, detección, atención y control, así como promover un enfoque integral que permita mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición de la diabetes mellitus, la Septuagésima Sexta Legislatura, aprobó por unanimidad diversas reformas a la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus en Michoacán.

Con estas reformas, se busca precisar y ampliar las acciones que corresponde coordinar a la Secretaría de Salud del Estado en materia de acceso a los servicios de salud y atención de las personas con diabetes, lo cual resulta congruente con el derecho a la protección de la salud.

De la misma forma, se establece que “los integrantes del Sistema de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo deberán considerar, para su diagnóstico, atención y seguimiento, la diferenciación de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional, así como otros tipos y subtipos, conforme a las disposiciones aplicables”.

Así pues, también quedó estipulado en la Ley que una de las acciones de las que estará a cargo el titular de la Secretaría de Salud de la entidad, será la de “realizar las acciones necesarias tendientes a brindar atención oportuna y adecuada a las personas con diabetes, considerando que esta sea oportuna y adecuada, así como el acceso a los medicamentos en apego a las normas, programas, lineamientos o protocolos vigentes”.

En ese mismo sentido, también se especificó que el secretario de salud de Michoacán, deberá coordinar a través de sus órganos auxiliares, las políticas públicas tendientes a garantizar el acceso a los servicios de salud para la atención de personas con diabetes, en sus diferentes tipos y subtipos.