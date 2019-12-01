Fortalece Congreso de Michoacán atribuciones de Ayuntamientos en favor de los adultos mayores

Morelia, Michoacán, a 8 de julio del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, reformar el artículo 54 Bis. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, con la intención de fortalecer las atribuciones de los Ayuntamientos en materia de protección, promoción y garantía de los derechos de las personas adultas mayores.

Con esta reforma, se reconoce al sector de los adultos mayores como un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere atención prioritaria desde el ámbito municipal, por lo que se incorporó de manera expresa en la Ley diversas acciones orientadas a la generación de políticas públicas, programas y estrategias dirigidas a las personas adultas mayores.

De la misma forma, se instauró la promoción del bienestar integral de las personas adultas mayores, incluyendo aspectos relacionados con la salud, la recreación, la participación social, la capacitación, la protección en situaciones de riesgo y la coordinación interinstitucional.

Esta reforma contribuye a fortalecer el marco normativo municipal en materia de derechos humanos, al incorporar de manera más clara y específica la atención a las personas adultas mayores, garantizando un enfoque integral que promueve su inclusión, participación y bienestar, y que favorece la construcción de entornos más justos, dignos y accesibles para este sector de la población.