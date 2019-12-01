Fortalece Congreso de Michoacán acceso a los derechos humanos para los menores de edad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 09 de julio del 2026.- En Michoacán las personas menores de 18 años podrán presentar quejas o reclamaciones, sin que sea requisito indispensable el ser acompañados por su madre, padre o tutor, para el registro e inicio del trámite correspondiente.

Esto, luego de que el Pleno del Congreso del Estado, aprobó adicionar un párrafo al artículo 88 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, para que en él quedara establecido este nuevo ordenamiento.

Con ello, también se especifica que “el personal de la Comisión deberá brindarles la asesoría adecuada durante el desarrollo de procedimiento, podrán los quejosos en cualquier etapa, solicitar la asesoría de personal del DIF, a quien se les deberá notificar de manera inmediata para que les brinde el acompañamiento correspondiente”.

Con esta adición, se fortalece de manera sustantiva el marco normativo del Estado de Michoacán en materia de derechos humanos, al garantizar un acceso efectivo, oportuno, sin discriminación y con enfoque diferenciado a los mecanismos de protección, consolidando a niñas, niños y adolescentes como sujetos activos en la defensa de sus propios derechos.