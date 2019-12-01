FNLS anuncia marcha para este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre del 2026.- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo anunció un nuevo intento de realizar una marcha para este domingo 25 de octubre en Morelia.
La intención del FNLS, es iniciar su movilización a las 11:00 horas del monumento a Lázaro Cárdenas para avanzar hacia Palacio de Gobierno.
En rueda de prensa, integrantes del FNLS señalaron que la marcha forma parte de su jornada de lucha y reiteraron que durante prácticamente todo el mes se les ha impedido ejercer su derecho a la manifestación.
Cuestionados sobre si estarían dispuestos a dejar algunos de los elementos que suelen portar, como palos, respondieron que estos son simbólicos para el movimiento. Afirmaron que no tienen intención de utilizarlos y que la movilización será pacífica.
La organización también indicó que, hasta el momento, ninguna instancia del Gobierno del Estado se ha acercado para atender su pliego petitorio.