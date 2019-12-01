Fiscalías de alto impacto e inteligencia, los próximos cambios dentro de la FGE Michoacán 

Fiscalías de alto impacto e inteligencia, los próximos cambios dentro de la FGE Michoacán 
Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Los cambios que se han realizado en la Fiscalía General del Estado no serán los únicos, se ha depurando áreas donde la corrupción imperaba.

Sin embargo existen áreas donde urgía los relevos institucionales tal es el caso de Abril en la Fiscalía de Alto Impacto y Alejandro Montiel de la Fiscalía de Inteligencia.

La Fiscalía de Michoacán ha sido señalada como una institución donde la corrupción, extorsión y mal trato a la población se generaba a diario en todo el estado, a la llegada del titular Carlos Torres Piña, se iniciaron los relevos estratégicos.

Sin embargo hasta el momento aún siguen los problemas al interior, las quejas de los ciudadanos no disminuyen, sobre todo en estas fiscalías especializadas.

Al interior del estado si bien se ha mencionado que falta personal, equipo, armamento y vehículos, no es pretexto para que las extorsiones para acelerar una carpeta de investigación sea el justificante para exigir dinero en efectivo a los denunciante.

En torno a los michoacanos qué exigen resultados a Torres Piña es para que depure estas áreas que más que apoyo a los afectados por un delito, los dejan en la vulnerabilidad.

