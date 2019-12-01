Fiscalía y municipio de Querétaro fortalecen sinergia mediante firma de convenio

Fiscalía y municipio de Querétaro fortalecen sinergia mediante firma de convenio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 12:40:35
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Querétaro, Querétaro, a 23 de marzo 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Municipio de Querétaro llevaron a cabo la firma de un Convenio de Colaboración, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia.

Este convenio establece mecanismos para el intercambio de información y el uso conjunto de herramientas tecnológicas, como sistemas de videovigilancia, comunicación y atención de alertas ciudadanas, lo que permitirá una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo o incidencia delictiva.
Lo anterior, con el fin de generar información oportuna que contribuya directamente a las labores de investigación, bajo la conducción de esta Fiscalía y en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, mediante la cual se ha fortalecido la coordinación interinstitucional, alineando capacidades operativas, policiales y de inteligencia.

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