Fiscalía no puede estar sometida a intereses ni condiciones de nadie: Baltazar Gaona

Fiscalía no puede estar sometida a intereses ni condiciones de nadie: Baltazar Gaona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 16:50:42
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Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García sostuvo que el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo debe estar por encima de intereses políticos, personales o de grupo, por lo que llamó a la Fiscalía General del Estado a actuar con firmeza y agotar todas las líneas de investigación abiertas.

“Ha pasado casi un año y seguimos hablando de teléfonos que no han sido puestos a disposición de la autoridad para los peritajes correspondientes. Michoacán necesita una Fiscalía fuerte, enérgica y que no esté supeditada a los tiempos ni a las condiciones de nadie”, expresó el legislador.

Gaona García señaló que, si los dispositivos de Carlos Manzo contienen información que pueda contribuir a conocer la verdad sobre su asesinato, deben ser entregados y analizados conforme a la ley. La propia Fiscalía ha sostenido que requiere dichos equipos para realizar peritajes y continuar con el esclarecimiento de los hechos. 

El diputado consideró también necesario que Grecia Quiroz atienda los requerimientos que legalmente determine la autoridad y aporte la información que pueda resultar útil para esclarecer las líneas relacionadas con Samuel “N” y con personas conocidas como “El Macas”, “El Vikingo” y “El Brilloso”. Subrayó que corresponde exclusivamente a las autoridades investigar y determinar responsabilidades.

“No estamos acusando ni sentenciando a nadie; estamos exigiendo que se investigue todo. Si existen nombres, relaciones, movimientos financieros o cualquier elemento que pueda ayudar a saber quiénes participaron y por qué asesinaron a Carlos Manzo, la Fiscalía tiene la obligación de llegar hasta el fondo”, enfatizó Baltazar Gaona.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado afirmó que Michoacán requiere instituciones de procuración de justicia que generen confianza y que actúen sin presiones. “La justicia no puede negociarse ni administrarse políticamente; en el caso Carlos Manzo no puede quedar una sola duda sin investigar”, concluyó.

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