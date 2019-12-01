Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, encabezada por Víctor Antonio De Jesús Hernández, firmó un convenio de colaboración con Grupo Huitcar S.C., representado por Daniel Jair Cárdenas Vieyra, con el propósito de fortalecer los mecanismos de Sinergia e intercambio de información que contribuyan a la investigación de delitos relacionados con el sector inmobiliario.

A través de este acuerdo, se facilitará el acceso a información del Buró General de Arrendamiento, como una herramienta que permitirá fortalecer las investigaciones, agilizar la obtención de datos relevantes y contribuir a la prevención de conductas delictivas, así como a la seguridad jurídica en materia inmobiliaria.

Esta colaboración se integra a los esfuerzos de Sinergia por Querétaro, mediante la vinculación con distintos sectores para ampliar las capacidades de investigación, fortalecer la procuración de justicia y contribuir a la protección del patrimonio de las personas.

En la firma estuvieron presentes Arturo Hernández Serrano, expresidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro A.C.; Uriel Guillén Orozco, Vicefiscal de Investigación Científica y Policial; Yanin Zendejas Rojas, Vicefiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional; Francisco Javier Arellano Sánchez, Vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito; Ana Karem Sánchez Bustamante, directora Jurídica y de Vinculación Institucional; entre otras personas integrantes del cuerpo directivo.